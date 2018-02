Desmanche é estourado pela PM dentro de sítio em Mairinque (SP)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um desmanche de motos, caminhões e veículos de passeio foi estourado, no início da noite desta quarta-feira, 13, por policiais rodoviários da 4ª Companhia do 5º Batalhão, dentro de um sítio, localizado no bairro Dona Catarina, área rural, próximo ao quilômetro 63 da rodovia Castello Branco, em Mairinque, região de Sorocaba, interior paulista.

O local foi descoberto pelos policiais após uma empresa de rastreamento via satélite dar informações à PM sobre a suposta localização de um caminhão roubado na terça-feira, 12. Ao chegarem no ponto indicado pelo GPS, os policiais rodoviários verificaram que se tratava de um sítio, cuja área das quatro cocheiras era utilizada para o desmanche.

Um trator e algumas motos, ainda inteiros, estavam ao lado da casa. Até um manual de instruções sobre como se desmanchar tratores foi apreendido pelos policiais. Segundo a polícia, as cocheiras estavam repletas de peças de veículos de todos os tipos.

Seis pessoas foram detidas no sítio e encaminhadas para a delegacia da cidade, onde será apurada a eventual participação delas no esquema criminoso de receptação e até roubo dos veículos.