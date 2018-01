Deslizamentos fecham vias e deixam feridos no interior de São Paulo

SOROCABA - Deslizamentos decorrentes das chuvas intensas causaram a interdição de rodovias e destruíram casas no interior de São Paulo nesta segunda-feira, 11. Em Ribeira, região sul do Estado, um barranco soterrou uma casa no Bairro Vermelho e deixou feridos dois adolescentes de 13 e 15 anos. Resgatados pelo Corpo de Bombeiros, eles foram levados para o Pronto-Socorro Municipal e ficaram em observação.

A rodovia Sebastião Ferraz de Camargo (SP-250), que liga a cidade a Curitiba, foi bloqueada pela queda de barreira. A ligação com Itapirapuã Paulista foi interditada parcialmente pela erosão na cabeceira de uma ponte. A SP-250 também estava interditada, à tarde, em Guapiara, em razão do transbordamento do Rio São José.

Em Borá, oeste paulista, a força de uma enxurrada levou parte da estrada pavimentada que liga a cidade a Quintana, na mesma região. Um caminhão e uma caminhoneta foram engolidos pela cratera, com quase 50 metros de profundidade. Os motoristas conseguiram sair ilesos dos veículos. A rodovia vicinal foi interditada e não há previsão de reabertura. O trânsito é desviado para estradas de fazendas.

Em Herculândia, região de Marília, uma erosão destruiu a pista e causou a interdição total da rodovia Miguel Gantus (SP-383), na altura do km 12,5. O trânsito está sendo desviado para outras estradas.

Duas das principais rodovias do Estado, a Castelo Branco e a Marechal Rondon, ficaram parcialmente interditadas pela queda de barrancos, nesta segunda. Na Castelo, o deslizamento atingiu o acostamento e uma das faixas da pista sentido capital, no km 60, em Mairinque. O trânsito sofreu afunilamento e houve lentidão durante toda a tarde. Na Rondon, terra e lama cobriram o acostamento e parte da pista sentido interior, no km 290, em Lençóis Paulista.

Em Presidente Prudente, uma grande cratera se abriu durante a madrugada na Avenida Washington Luís, uma das principais da cidade, na altura do Jardim Paulista. Uma picape Toyota Hilux que estava estacionada no local foi tragada pelo buraco. A pista foi interditada nos dois sentidos e os reparos dependem do fim das chuvas.

Lixo. A enchente do Rio Tietê inundou as vias e levou grande quantidade de lixo para as ruas de Salto, na região de Sorocaba, na madrugada desta segunda-feira. Garrafas plásticas, latas e pedaços de isopor flutuavam na água suja e encalhavam na lama. Moradores reclamavam do mau cheiro causado pela poluição do rio. A prefeitura informou que a limpeza será feita assim que as chuvas derem uma trégua.

O Rio Sorocaba transbordou e alagou ruas em áreas ribeirinhas de Sorocaba e bairros rurais de Iperó e Tatuí. Em Boituva, o rio atingiu 34 chácaras e os moradores foram removidas. O Rio Corumbataí alagou ruas dos bairros São Francisco e Vila Rios, na periferia de Piracicaba. Em Pereiras, o Ribeirão das Conchas alagou várzeas e cobriu a estrada que liga a cidade a Conchas. Em Itapeva, o Córrego da Aranha transbordou e alagou seis casas. Os moradores foram retirados às pressas.