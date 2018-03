Deslizamentos de terra interditam três rodovias paulistas

SÃO PAULO - A rodovia SP-008 está interditada nos dois sentidos desde as 22h50 de domingo, 16, por causa de uma queda de barreira na altura do km 128, na região de Socorro, interior do Estado, ocorrida durante uma chuva forte. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a pista deve ser liberada no início da manhã desta segunda-feira, 17.

Outra estrada paulista bloqueada é a SP-354, na altura do km 42, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Segundo o DER, houve um deslizamento de terra às 19h40 de domingo, mas uma faixa permaneceu liberada para o tráfego. Na madrugada de segunda-feira a rodovia foi fechada nos dois sentidos, pois há risco de novos deslizamentos. Ainda não há previsão de liberação.

A SP-360 também chegou a ficar interditada nos dois sentidos entre as 22 horas de domingo e às 2h30 de segunda-feira na altura do km 110, na região de Amparo, interior do Estado, também em função de queda de barreira. O fluxo de veículos no local já está normalizado.