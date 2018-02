Deslizamentos de terra fecham Imigrantes e Anchieta no sentido SP

Por volta das 18h45, houve a liberação de duas faixas na Via Anchieta, uma no sentido litoral e outra no sentido capital no trecho de serra. Os trechos foram bloqueados mais cedo por causa de deslizamentos de terra na região.

Motoristas enfrentam muita lentidão na subida para São Paulo no sistema Anchieta-Imigrantes devido ao ocorrido. Segundo a concessionária Ecovias, houve queda de barreiras nos quilômetros 46, no sentido capital, e 51, no sentido oposto na Via Anchieta. Antes, a interdição nestes pontos era total e nenhum veículo podia passar. Já na Imigrantes, o bloqueio é na pista sentido São Paulo na altura do km 52, perto da entrada do túnel.

"A princípio, não há vítimas. Houve um deslizamento grande na entrada do túnel da Imigrantes, na pista sentido capital. A interdição nessa pista é total", disse o tenente Moacir Mathias do Nascimento, porta-voz da Polícia Rodoviária Estadual.

A Ecovias informou que o desmoronamento nas pistas sentido São Paulo das duas rodovias ocorreu por volta das 17h.