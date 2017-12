Deslizamento soterra três crianças no Amazonas Três crianças ficaram soterradas na manhã de ontem em um deslizamento de terra em Manacapuru, a 68 km de Manaus. De acordo com o relato dos moradores aos bombeiros, as crianças tinham entre 2 e 5 anos, eram de uma mesma família e estavam em um flutuante, uma construção usada como casa ou estabelecimento comercial, sempre perto do leito de um rio. Nesse caso, ele ficava perto do barranco que desmoronou. Outras duas casas ainda correm o risco de desabar. Até o fim da noite, as crianças seguiam desaparecidas.