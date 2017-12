Deslizamento soterra casa em favela de Taboão da Serra

Um deslizamento de terra quase terminou em tragédia no início da noite de segunda-feira, 26, no Jardim Saint Moritz, em Taboão da Serra, região sudoeste da Grande São Paulo. A forte chuva que atingiu a região causou a queda de uma barreira no morro onde várias casas de alvenaria formam a favela.

Um muro construído pelos próprios moradores não suportou o peso da terra e cedeu, caindo sobre uma das casas, que ficou parcialmente soterrada. Com terra até a cintura, o auxiliar de serviços William Antonio Fonseca, de 22 anos, foi resgatado por policiais militares e encaminhado ao pronto-socorro municipal do Jardim Record. Ferido levemente nas pernas e nas costas, o rapaz foi medicado e liberado.

Um córrego que passa ao lado do morro transbordou e deixou várias famílias ilhadas. O nível da água já havia baixado nesta madrugada o suficiente para que as pessoas retornassem para suas casas.