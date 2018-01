A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas para a possibilidade de congestionamento na rodovia BR 459, que liga os municípios de Lorena (SP) e Itajubá (MG). Um deslizamento de terra provocou a interdição parcial da pista na altura do quilômetro 14, município de Lorena. O trânsito de veículos no local está sendo alternado entre as duas pistas e o Dnit não tem previsão para liberação total da pista.