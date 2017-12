Deslizamento mata três crianças em Santana de Parnaíba

SÃO PAULO - Três crianças da mesma família morreram soterradas após um deslizamento de terra na noite de sábado, 7, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do número 335 da Rua Uruguai, no bairro Jardim São Luís. Uma das vítimas chegou a ser encontrada com vida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu e morreu.

Os corpos das outras duas crianças foram achados soterrados. Onze viaturas e 36 bombeiros foram destacados para o resgate.

A mãe das crianças também teria sido atingida, mas não corre risco de morrer.