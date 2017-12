Deslizamento mata quatro pessoas em São José dos Campos

SOROCABA - Quatro pessoas de uma mesma família morreram, no fim da noite de sábado, 5, quando um deslizamento de terra atingiu a casa em que moravam, no bairro dos Freitas, zona norte de São José dos Campos, interior de São Paulo. Uma das vítimas é uma criança de seis anos. Uma quinta pessoa foi socorrida com vida e está hospitalizada. De acordo com a Defesa Civil Estadual, havia chovido muito na região em dias anteriores e o solo estava instável. Na hora do acidente, a chuva era fraca. A área é considerada de risco.

Os bombeiros foram chamados por vizinhos e retiraram dos escombros, com vida, uma jovem de 19 anos. Ela estava apenas com a cabeça para fora da terra e sofreu fraturas. A vítima foi levada para o Pronto-Socorro da Vila Industrial. Na sequência, os bombeiros retiraram os corpos sem vida de uma mulher de 38 anos, de dois adolescentes de 15 e 13 anos respectivamente, e de uma criança de seis anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram de São Paulo e estavam havia uma semana na cidade. Todos dormiam num único cômodo, quando a encosta deslizou sobre a casa, destruindo o imóvel. Os bombeiros trabalharam até as 7 horas da manhã desde domingo, 6, no resgate. Pelo menos três moradias situadas na mesma região foram interditadas por segurança.