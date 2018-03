Deslizamento mata criança e adolescente no Alto Ribeira

Texto atualizado às 16h45.

SOROCABA - Duas pessoas - uma criança de 11 anos e um adolescente de 17 - morreram sob os escombros de uma casa atingida por um deslizamento, no final da tarde de terça-feira, 25, em Itapirapuã Paulista, região do Alto Ribeira, sul do Estado de São Paulo. O acidente aconteceu no bairro da Usina, zona rural do município. Uma barreira com pedra e areia atingiu a casa, que estava em construção, e soterrou a família. Outro adolescente de 15 anos foi atingido pelos escombros, mas sobreviveu. Ele foi levado ao pronto-socorro da cidade e permanece internado na manhã desta quarta-feira, 26.

O município de Eldorado, no Vale do Ribeira, tinha 51 pessoas desabrigadas na tarde desta quarta-feira em razão do aumento no nível do Rio Ribeira de Iguape. As chuvas deram uma trégua e o nível do rio, que havia chegado a 8,5 m durante a madrugada, baixou para 7,48 m. De acordo com a prefeitura, algumas famílias que tinham deixado suas moradias preventivamente voltaram para casa. Cinco famílias preferiram ir para a casa de parentes, enquanto 32 pessoas continuavam abrigadas na Escola Jayme de Almeida Paiva. Ruas do centro de Eldorado continuavam parcialmente cobertas pelas águas. Na zona rural, seis comunidades da margem esquerda do Rio Ribeira estavam isoladas com os acessos cobertos pelas águas.