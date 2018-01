Deslizamento mata bombeiros durante resgate em Bauru

Um tenente e um sargento do Corpo de Bombeiros de Bauru (329 km de São Paulo) morreram soterrados na noite de quarta-feira, 15, ao tentar resgatar de uma fossa o pedreiro Antônio Ferreira dos Santos, 64 anos, na quadra 26 da Avenida Getúlio Vargas, no Residencial Paineiras. Horas antes, Santos também foi vítima de um deslizamento de terra enquanto trabalhava na fossa.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros da cidade, o deslizamento que soterrou o pedreiro aconteceu por volta das 14h30. O tenente Mateus Augusto Bercke, 27, e o sargento Wesley Ferreira, 36, tentavam chegar ao corpo do pedreiro por uma fossa que fica ao lado quando foram soterrados, às 20h30.

As buscas pelo corpo do pedreiro foram interrompidas e devem ser retomadas na manhã desta quinta-feira, 16. O corpo do 2º tenente PM Bercke será velado no Cemitério Municipal de Pirassununga, na Rua Riachuelo, 1.955. O enterro está previsto para as 17 horas desta quinta-feira, no mesmo local. Já o corpo do 2º sargento PM Wesley será velado no Posto de Bombeiro 3, em Bauru e deve ser enterrado às 14 horas no Cemitério Jardim do Ypê, que fica na Avenida Vicente Aiello.