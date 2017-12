Deslizamento mata bebê e adolescente Uma adolescente e um bebê de 15 dias morreram após um deslizamento de terra na manhã de ontem, no Recife. Julia Aparecida Ferreira Ramos, de 15 anos, chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu. Outras cinco pessoas ficaram feridas. Uma equipe de 30 bombeiros e cinco cães farejadores tentou localizar as vítimas. Doze imóveis foram desocupados pela Defesa Civil e 46 famílias tiveram de deixar a área.