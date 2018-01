Deslizamento deixa três mortos em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo

São Paulo - Um deslizamento de terra devido às fortes chuvas deixou sete pessoas soterradas, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana, na noite deste sábado, 26. Três morreram - duas mulheres e uma criança-, três foram socorridas e uma está desaparecida, segundo o Corpo de Bombeiros. Trinta e cinco homens divididos em 10 equipes trabalham no local.

A terra caiu em cima de três casas, na rua Nhá Jorda. Segundo os bombeiros, uma das vítimas, mesmo soterrada, conseguiu ligar para a corporação e pedir ajuda.

As fortes chuvas atingiram a região metropolitana no final da tarde de ontem, dia 26. A capital ficou com 14 pontos de alagamento e deixou intransitáveis trechos das rodovias Régis Bittencourt e Raposo Tavares.