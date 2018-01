Homem de 53 anos morre após deslizamento de terra no Jardim Anhanguera, em São Paulo

SÃO PAULO - Um homem de aproximadamente 53 anos morreu ao ficar parcialmente soterrado após um deslizamento de terra sobre um barraco no Jardim Anhanguera, na zona norte de São Paulo, na manhã deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma outra pessoa ficou ferida pelo acidente.

O caso ocorreu na Rua Pedro José de Lima, na altura do nº 100. Inicialmente, o Centro Operacional da Polícia Militar (COPOM) informou que a causa do deslizamento seria o rompimento de uma fossa séptica. No entanto, a Defesa Civil afirma que a residência foi construída em uma área ilegal e se tratava de uma ocupação irregular.

O caso ainda passará por perícia de Defesa Civil e será investigado pelo 46º DP (Perus).