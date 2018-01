Deslizamento de terra interdita trecho da Rodovia Dutra

O trecho do quilômetro 193 da Rodovia Presidente Dutra, na região de Santa Isabel, em São Paulo, foi interditado parcialmente hoje, por volta das 2 horas, devido à queda de barreira. O deslizamento de terra ocupou a faixa da direita e o acostamento da via, no sentido Rio de Janeiro.

Técnicos da concessionária NovaDutra estão trabalhando na retirada da terra e ainda não há previsão para a liberação da rodovia. O congestionamento no local, por volta das 9 horas, chegava a dois quilômetros.