Deslizamento de terra destrói seis barracos em Carapicuíba

Ao menos seis barracos ficaram totalmente destruídos na madrugada desta segunda-feira, 25, após um deslizamento de terra no bairro Menck, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ninguém se feriu.

De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, o deslizamento aconteceu por volta da 1h30 e não estava chovendo. Outros 15 barracos foram interditados pelos bombeiros por precaução. A Defesa Civil foi acionada e deve auxiliar no auxílio às famílias desabrigadas.