Deslizamento de terra continua sem solução na Sumaré Impasse entre a Subprefeitura da Lapa e a proprietária de um terreno no cruzamento da Rua Ministro Godoi e Avenida Sumaré impede a solução de um deslizamento de terra, ocorrido há dois meses. Duas casas da encosta estão vazias. No sábado, 12 caminhões da Prefeitura tiraram terra e o serviço continua amanhã. A empresária Valentina Caran, dona do terreno, diz que resolveria o problema se um empreendimento fosse aprovado. "Tentei fazer um muro de arrimo, mas ninguém concordou. Não posso assumir a responsabilidade." A Prefeitura alega que o terreno é particular e aplicou duas multas.