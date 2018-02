Deslizamento de terra bloqueia BR-116 em Nova Petrópolis (RS)

SÃO PAULO - Uma queda de barreira bloqueia parcialmente a rodovia BR-116 no quilômetro 178, em Nova Petrópolis (RS), a 90 quilômetros de Porto Alegre, na região nordeste gaúcha. O deslizamento ocorreu por volta das 2 horas da madrugada desta terça-feira, 9, e causou o bloqueio total da pista, que teve uma das faixas de rolamento liberada cerca de uma hora depois.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a chuva persiste no local, o que dificulta o trabalho de limpeza da via e pode obrigar a PRF a bloquear novamente todas as faixas em razão de risco de novo deslizamento. Às 6h30 desta manhã, ainda não havia congestionamento na região, apenas lentidão por aproximação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desvios. Caso seja necessário outra vez o bloqueio de todas as faixas de rolamento, o motorista tem como alternativa, no sentido Porto Alegre, o seguinte percurso: seguir pela BR-116 até a praça de pedágio no quilômetro 172 e acessar a RS-452 em direção a Bom Princípio. No final da rodovia há o entroncamento com a RS-122, junto ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. Lá, o motorista acessa a RS-122 em direção a Porto Alegre, retornando à BR-116 no quilômetro 243 após o município de Portão. Com esse desvio, a viagem aumenta em cerca 125 quilômetros.

Já o desvio para quem segue no sentido Caxias do Sul é: retornar pela BR-116 até o quilômetro 243, em São Leopoldo, e acessar a RS-122 em direção à Caxias do Sul. A distância aproximada é de 150 quilômetros.