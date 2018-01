Deslizamento de terra bloqueia avenida em Pirituba

Desde as 23 horas de quarta-feira, 9, a pista sentido bairro-centro da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães está bloqueada na altura do nº 7 mil, em Pirituba, região noroeste da capital paulista, em razão de um deslizamento de terra.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), pedra, vegetação e terra tomaram conta da pista no sentido Marginal do Tietê. A pista no sentido Caieiras é usada em mão dupla.

A Subprefeitura de Pirituba foi acionada para realizar a limpeza, mas, até as 3 horas desta quinta-feira, 10, segundo a CET, nenhuma equipe de funcionários havia chegado no local.