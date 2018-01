Deslizamento causa 10 km de lentidão na Fernão Dias

O bloqueio da pista no quilômetro 79 da Rodovia Fernão Dias, no limite entre o bairro do Tremembé, zona norte de São Paulo, e o município de Guarulhos, causava, à 0h15 deste sábado, 27, cerca de 10 quilômetros de congestionamento no sentido SP-MG, chegando ao quilômetro 90 e atingindo já a Rodovia Presidente Dutra.

Por volta das 21h desta sexta-feira, 26, ocorreu um deslizamento em uma área de maciço rochoso que atingiu a estrutura e deslocou parte de um viaduto da pista.

A Autopista Fernão Dias, concessionária responsável pela via, decidiu interditar o local por motivos de segurança. Não há registro de feridos.

A concessionária informa que a alternativa para o motorista é acessar o viaduto no km 79, seguir pela Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, até Mairiporã(SP), onde é possível voltar à via novamente, no sentido Belo Horizonte.Para caminhões e veículos pesados a única alternativa é a volta para a capital.

No quilômetro 79, onde a pista sentido Belo Horizonte está fechada, há um retorno. Para voltar para São Paulo, é possível utilizar o retorno no km 79, acessar a Rodovia Presidente Dutra até Jacareí, onde acessa a Rodovia Dom Pedro, e novamente a Fernão Dias, em Atibaia.

Para quem está na capital, outra alternativa é Estrada de Santa Inês, que leva o motorista até Mairiporã, e, consequentemente, até o acesso à Rodovia Fernão Dias.

Segundo a Autopista, as chuvas frequentes desta semana podem ter causado o deslizamento.