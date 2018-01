Deslizamento bloqueia novamente pista da Régis Bittencourt

A faixa 2 da Rodovia Régis Bittencourt foi interditada novamente na manhã deste sábado, 13, após um novo deslizamento de terra na altura do km 552, em Barra do Turvo, no sentido Paraná. Na última terça-feira, um deslizamento de terra no mesmo local bloqueou totalmente a pista em direção ao sul do País. Três dias depois, a faixa dois foi liberada.

Segundo a Autopista, concessionária que administra a estrada, por volta das 11h40 havia 7 quilômetros de engarrafamento em direção a Curitiba. O tráfego flui apenas por uma pista. A Concessionária informou que técnicos monitoram o local. A Polícia Rodoviária aconselha que o motorista evite o trecho. Não há previsão para liberar a via.