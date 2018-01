Desintoxicação exige concordância O tratamento na chácara de desintoxicação de Juazeiro é longo, e depende da concordância do interno. "Ele tem de querer ficar aqui", afirma o presidente da instituição, Robson Vieira Pereira, que administra o centro de recuperação. O Ceprev funciona em um sítio de um hectare (10 mil m²), no bairro João 23, periferia da cidade. O espaço foi criado por iniciativa do presidente, adventista, que usou o próprio sítio.