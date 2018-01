Designer mergulhou na 'Itália paulistana'

A designer Suzana Mara Sacchi Padovano adora o Bexiga. Ano passado, ela mergulhou por dois meses no tradicional bairro italiano da região central de São Paulo para pôr em prática seu plano de revitalização de um quarteirão da Rua Rui Barbosa. O resultado final está na foto acima.

No Bexiga, o que mais chama a atenção de Suzana é a arquitetura art déco dos casarões antigos da região. "Se você for andando pelo bairro, vai descobrir bonitas peças arquitetônicas de época. A própria casa da Associação dos Comerciantes do Bexiga é nesse estilo. É um imóvel muito bem conservado, o estilo é bonito e muito gracioso."

Seu projeto de revitalização poderá ser visto em uma mostra gratuita no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, a partir de amanhã.