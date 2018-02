Designer é baleado em hipermercado

O designer Aleksander Tavares, de 27 anos, estava saindo com o carro, no segundo andar, quando foi cercado por pelo menos cinco assaltantes. "Quando ele viu a arma, acelerou e um deles atirou", disse a irmã de Tavares, Katherina, de 24 anos, que estava no banco do passageiro e não se feriu. "Comecei a chorar na hora e vi ele sangrando."

O tiro atravessou o vidro do Corsa vermelho na altura da cabeça de Tavares, que dirigiu até o portão do Carrefour para pedir ajuda. Uma viatura da Polícia Militar o levou para o Hospital Vila Nova Cachoeirinha. O barulho do disparo causou correria no hipermercado. "Gritaram que era tiro e todos se amontaram na praça de alimentação. Até esqueci da comida", disse a telefonista Maria Alves, de 42 anos.

Segundo funcionários do estacionamento, os assaltos têm sido frequentes. Aparelhos de GPS são o principal alvo. Em novembro, uma joalheria do local foi assaltada. O Carrefour informou que está à disposição da polícia no que for necessário para o esclarecimento do crime.