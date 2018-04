Designer adora rua que é ''galeria a céu aberto''

Curadora das feiras de design Paralela Móvel e Paralela Gift - que ocorrem, respectivamente, nos meses de fevereiro e março -, a designer Marisa Ota é fã de um beco que fica pertinho de sua casa. Trata-se do "Beco do Batman", na Vila Madalena, uma verdadeira galeria a céu aberto, dominada por grafites desde o início dos anos 1980. "Sempre tem um desenho novo. É a cara da Vila", comenta. "O beco nem tem calçada e é todo ilustrado."

Para Marisa, a expressão dos grafiteiros mostra a diversidade do bairro. "É uma coisa democrática, alegre, divertida", completa. "Pulsa, tem vida." Essa paixão pela Vila Madalena se reflete no trabalho de Marisa. Não à toa, seu escritório de trabalho também fica no charmoso - e um tanto alternativo - bairro paulistano.