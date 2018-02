Design confere funcionalidade aos cadernos

A Livraria Cultura, por exemplo, lançou um caderno elaborado para canhotos. Com tamanho A-4 , foi feito para ser folheado da esquerda para a direita, facilitando a escrita e proporcionando maior conforto (R$ 29,90).

Outra vantagem é a maior resistência das capas, caso do caderno com estampa de um gravador vintage tamanho A-4. "Não adianta comprar material só base no preço, porque as crianças não usam", diz a gerente Vanessa Gisele da Silva, de 40 anos, que tem de comprar a lista de material do enteado Lucas, de 12 anos. / V.F.