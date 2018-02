Desgovernado, ônibus mata idoso no Jardim Guarani Por volta das 20 horas de anteontem, cerca de 70 pessoas armadas de pedaços de pau e pedras cercaram um ônibus no Jardim Guarani, na zona norte, e obrigaram os passageiros a descer do veículo. Um dos suspeitos assumiu a direção do ônibus, mas logo perdeu o controle do coletivo, que se chocou contra um poste, causando danos à fiação, além de colidir com uma moto e atropelar Raimundo Teodoro do Nascimento, de 64 anos, que morreu na hora.