Desfiles de buldogue agitam Virada Animal no fim de semana em SP

Atualizado às 11h25 do dia 2/10

SÃO PAULO - Cães da raça buldogue vão desfilar no sábado, 3, e no domingo, 4, com roupinhas sob medida durante a Virada Animal de São Paulo. As peças são de uma marca de confecções que direciona parte da renda obtida com as vendas para o resgate de cachorros abandonados e maltratados.

Criada há um ano, a Adopta Pet BR é uma loja virtual, criação da estilista Luciana Shen. A marca foi idealizada após Luciana ter dificuldade para encontrar roupas para o seu buldogue de estimação, em função do formato do corpo. A estilista criou uma marca que, no início, resgatava buldogues e depois passou a beneficiar todas as raças.

O desfile ocorre durante a 1ª Virada Animal, que ocorre neste fim de semana na Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, na Granja Julieta, zona sul de São Paulo. No sábado e no domingo, o evento abre as portas às 10h e encerra às 22h. Mais informações podem ser obtidas na página do evento no Facebook.

Virada Animal. O evento foi criado pela ONG 4Cão, que angaria fundos para proteção animal. O projeto ajuda protetores animais e custeia o tratamento veterinário de animais resgatados, além de fornecer ração e medicamento.

O Virada terá barracas de alimentação, petiscos e bebidas exclusivas para cachorros, pet truck banho e tosa, barracas de produtos pets e posto de atendimento médico veterinário.

Dia do Animal. Para celebrar o Dia do Animal, comemorado no domingo, o Estado vai homenagear os animais de estimação dos seguidores do Metrópole no Facebook e dos usuários do Instagram e do Twitter. Basta mandar como mensagem a sua foto com o seu bichinho para o Metrópole Estadão ou postar a imagem com a hashtag #diadoanimalestadao no Instagram ou no Twitter.

Não se esqueça de colocar o nome do seu animal e de se identificar também. As fotos serão publicadas no dia 4.