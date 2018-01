Desfile interdita oito vias no Anhembi

O trânsito na região do Parque Anhembi, na zona norte da capital, sofrerá interdições hoje, das 5 às 14 horas, por causa do desfile de 7 de setembro. O evento está previsto para começar às 7 horas e é esperado um público de aproximadamente 30 mil pessoas.

Haverá interdição total na Avenida Olavo Fontoura, entre a Ponte da Casa Verde e a Praça Campo de Bagatelle. Os motoristas devem desviar pela Avenida Brás Leme. Também estará interditada a Avenida Assis Chateaubriand, sentido Castelo Branco, após as Pontes das Bandeiras e da Casa Verde. Nesse caso, os motoristas deverão usar as pistas expressa e central da Marginal do Tietê ou as Ruas Voluntários da Pátria, Força Pública, Santa Eulália e as Avenidas Cruzeiro do Sul, Santos Dumont ou Brás Leme. A Rua Professor Milton Rodrigues ficará fechada, assim como as Ruas Brazelisa Alves de Carvalho, Anita Malfati, Doutor Melo Nogueira, Professor Luciano Prata e Alfonso Renaldo Gallucci.

ABRE E FECHA EM SP

Bancos

Não funcionam hoje.

Parques

Horário normal.

Hospitais

AMAs, hospitais e prontos-socorros funcionam normalmente.

Rodízio

Suspenso hoje.

Ciclofaixa de lazer

Funciona das 7 às 16 horas.