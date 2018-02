Desfile de 9 de julho interdita hoje duas vias da zona sul O desfile em homenagem aos combatentes de 1932 provocará a interdição de duas vias da zona sul da capital, entre 7 e 13 horas de hoje: a Avenida Pedro Álvares Cabral será bloqueada no sentido Vila Mariana, entre a Praça Armando de Salles Oliveira e o Portão 3 do Parque do Ibirapuera. A outra via bloqueada será a Rua Padre Manuel da Nóbrega, no sentido Ibirapuera, entre as Praças Dia do Senhor e Armando de Salles Oliveira.