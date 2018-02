Desespero na fila marca espera por corpos em ginásio A busca por informações sobre vítimas levou familiares e amigos ao desespero na frente do Centro Desportivo Municipal (CDM) de Santa Maria, para onde os corpos foram levados, na manhã de ontem, em um caminhão-baú. A cena era desoladora, com muitas pessoas chorando e outras atiradas ao chão, aos prantos, à espera de notícias. Inutilmente, elas tentavam se aproximar dos portões do ginásio, mas a área permaneceu isolada pelos policiais até o fim da manhã.