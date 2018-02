Desenho animado e filme de ação fazem Rio liderar bilheterias

O Rio está em alta nas salas de cinema mundiais, em duas produções americanas. No fim de semana da Páscoa, a animação Rio, que explora a beleza natural carioca, e o filme de ação Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio lideraram bilheterias em países de todos os continentes.

Rio foi o filme mais visto em Estados Unidos, França, Itália, Argentina, África do Sul e também no Brasil. Na Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, a liderança foi do longa estrelado por Vin Diesel - que estreia hoje nos Estados Unidos e em mais nove países e daqui a uma semana por aqui. Só no último fim de semana, o primeiro rendeu US$ 44,2 milhões e o segundo, US$ 24 milhões.

É mais do que esperavam a Riofilme, empresa da Prefeitura, e a Rio Film Comission, criada em conjunto entre Estado e município para atrair produções à capital e a outras cidades fluminenses. "É um dado raro o Rio estar faturando o primeiro e o segundo lugares. É excelente, o mundo inteiro fica com vontade de vir, até produtores que nem sabiam onde ficava a cidade. Estão chovendo projetos", diz Steven Solot, americano que vive no Brasil há mais de 20 anos e preside a Rio Film.

Desde a estreia de Rio, ele conta, chegaram pedidos de informação de profissionais dos Estados Unidos, da Europa e da Índia. Eles querem saber não só sobre a possibilidade de fazer cinema no Rio, mas também comerciais e programas de TV. "As pessoas não têm noção do que é termos o Vin Diesel e a Anne Hathaway (que fez a voz da arara Jade em Rio) dizendo para o mundo que querem voltar a filmar na cidade", comemora o presidente da Riofilme, Sérgio Sá Leitão. "O vídeo promocional de Velozes tem dez minutos de louvação ao Rio. Isso não tem preço."

"Amanhecer". Os dois líderes de público tiveram premières na cidade, com atores hollywoodianos, o que é mais uma forma de divulgação. Em novembro, o mesmo ocorrerá com Amanhecer, da série Crepúsculo, que teve locações na capital e em Paraty.