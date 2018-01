Desenhista baleado na praça Roosevelt em SP recebe alta

O desenhista Henrique de Macedo Figueroa, conhecido como Carcarah, de 30 anos, recebeu alta na tarde desta segunda-feira, 7, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele estava internado desde o último sábado, 5, após ser baleado durante uma tentativa de assalto no bar do Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, no centro da cidade.

Segundo a assessoria do hospital, o paciente evoluiu bem e continuará sendo acompanhado pelas equipes coordenadas pelos Doutores Alfredo Salim Helito e Calógero Presti. No episódio, o dramaturgo Mário Bortolotto, de 47 anos, também foi baleado. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo.

As câmeras de segurança do Espaço Parlapatões capturaram imagens do rosto dos assaltantes que invadiram o local. As imagens foram enviadas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.