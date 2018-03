Desempregado invade casa da família da ex-mulher e faz dez reféns, em Chapecó Um desempregado fez dez reféns na tarde de ontem em Chapecó, no oeste catarinense. Adilo Pimel, de 35 anos, invadiu armado a casa da família da ex-mulher, no bairro Presidente Médici, às 11h. Depois de liberar as vítimas ao longo da tarde e início da noite, ele se entregou à polícia por volta das 21h20. Ninguém ficou ferido.