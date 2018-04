Desembargador suspende despejo de sem-teto que ocupam o Pinheirinho Decisão do desembargador Antonio Cedenho, da 5.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, suspendeu ontem a ordem de reintegração de posse da área invadida conhecida como Pinheirinho, em São José dos Campos. A área é ocupada desde 2004 por 5.500 pessoas, segundo a prefeitura. As lideranças dos sem-teto dizem que são 9 mil pessoas.