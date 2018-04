Desembargador do TJ reclama que foi 'atropelado' O Tribunal de Justiça afirmou que foi "atropelado" pelas ações do governo e da Prefeitura na cracolândia. Após passar quatro meses indo diariamente à cracolândia, o desembargador Antonio Carlos Malheiros disse que preparava uma série de "audiências de rua" com o Ministério Público e a Defensoria Pública para decidir encaminhamentos a crianças e adolescentes da região. "Agora, teremos de repensar a estratégia", reclamou. / B.P.M.