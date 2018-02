Desembargador deve indenizar colega de TJ O desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto, do Tribunal de Justiça do Rio, terá de indenizar em R$ 50 mil o também desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro por danos morais, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. Em 2004, Garcez deu uma cabeçada no colega porque Zéfiro teria sido descortês. Garcez deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal.