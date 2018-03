Desde dezembro, 25 de Março teve cinco apagões que duraram até 7 horas Apagões de até sete horas e meia têm prejudicado comerciantes e consumidores da região da 25 de Março, no centro da capital. Desde dezembro aconteceram pelo menos cinco blecautes. Os mais recentes foram nos últimos dias 3 e 4 e obrigaram lojistas a fechar as portas na véspera do carnaval. A Eletropaulo diz que investirá mais R$ 3 bilhões na manutenção e expansão da rede e afirma ter feito manobras para reduzir o número de prejudicados.