Desde 2006, SP não registrava tanta morte em uma ação policial

No caso da Polícia Militar - cujos homens participaram ontem do tiroteio em Parada de Taipas -, é preciso voltar até o dia 2 de março de 2002 para encontrar um caso semelhante. Naquele dia, 12 pessoas foram mortas por policiais na Rodovia Senador José Ermírio de Moraes - o conhecido Caso Castelinho.

O primeiro semestre deste ano viu crescer em 11% o número de casos de resistências seguidas de morte envolvendo os homens das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), segundo dados da Ouvidoria da Polícia de São Paulo, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 40 ocorrências nos primeiros seis meses do ano.

Os dados da Ouvidoria divergem do balanço apresentado pela Rota. Eles afirmaram que entre janeiro e julho deste ano houve redução de 17% dos mortos em resistências seguidas de morte pelos integrantes do batalhão. Foram 47 nos primeiros sete meses do ano passado e 39 neste ano (sem somar os seis casos de ontem).

Defesa. O comandante da Rota, coronel Paulo Adriano Telhada, diz que resistências seguidas de morte só ocorrem quando PMs são agredidos. "Só sabe o que é quem já esteve em tiroteio."