Desconto para donos de placa final 1 só até terça Proprietários de veículo final 1 têm até terça-feira, dia 11, para quitar com desconto de 3% ou parcelar em três vezes o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2011. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, é possível fazer o pagamento antecipado em bancos e lotéricas. O calendário continua na quarta, dia 12, com veículos de placa final 2 e vai assim até o dia 24, para veículos de final 0, pulando os fins de semana. As tabelas de valores venais e IPVA estão disponíveis no www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/.