Desconto no IPVA tem de ser pedido até dia 31 Termina no dia 31 o prazo para quem quiser usar créditos da Nota Fiscal Paulista para obter desconto no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2011. O contribuinte deve acessar o site da Secretaria da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.br) e fazer a opção. Até o fim do ano, a pasta vai enviar aos proprietários o Aviso de Vencimento do IPVA 2011, já com o valor do tributo. A secretaria informou ter liberado mais de R$ 615 milhões em créditos referentes a compras feitas no primeiro semestre de 2010.