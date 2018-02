Descoberta casa de jogos clandestina na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Três pessoas foram detidas, por volta das 3h45 desta sexta-feira, 1, em uma jogatina clandestina instalada há pelo menos dois meses e meio no sobrado nº 18 da Rua Fiação da Saúde, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo.

Em patrulhamento na região, com o objetivo de localizar o bingo denunciado, policiais militares do 3º Batalhão desconfiaram de um Corsa que deixava a garagem de um imóvel. A mulher que estava ao volante disse aos policiais que não tinha ligação alguma com o bingo e que apenas usava a casa para dormir. Após conversar com os PMs, ela concordou em facilitar a entrada dos policiais, que detiveram outras duas pessoas - supostamente funcionários - no salão onde ocorrem as apostas.

A maioria das 53 máquinas de videobingo instaladas no local estava ligada, mas não havia ninguém jogando. A perícia agora vai abrir as máquinas e apurar a quantia em dinheiro existente nelas. Nem drogas nem armas foram apreendidas pelos policiais. Com a mulher do Corsa a polícia encontrou R$ 700. O trio foi encaminhado para o plantão do 16º Distrito Policial, da Vila Clementino. Caso algum dos detidos seja foragido da Justiça permanecerá preso, caso contrário, todos serão liberados e terão de comparecer perante o juiz se forem intimados a depor durante o trâmite do inquérito policial.