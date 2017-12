Descida pela Mogi-Bertioga leva mais de 1h30 neste domingo

SÃO PAULO - Quem decidiu viajar para o litoral paulista encontra lentidão na descida no início da tarde deste domingo, 29. A situação era mais complicada na Rodovia Mogi-Bertioga, onde o tempo de viagem até o litoral era de 1h32min, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No sentido oposto, os motoristas levavam em média 34 minutos no percurso completo pela via.

O DER informou que o tráfego era intenso, "com pontos de lentidão", do km 76 ao 88 e do km 93 ao 98. O motivo, conforme o órgão estadual, era o excesso de veículos.

A Rodovia Rio-Santos também tinha tráfego moroso no trecho entre as cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, por volta das 12h.

No sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela concessionária Ecovias, havia congestionamento, sentido Baixada Santista, do km 36 ao 43 da Rodovia dos Imigrantes. Já na Rodovia Anchieta, eram "boas as condições de trânsito", segundo a empresa.

A concessionária informou ainda sobre o tráfego pela Imigrantes que "a expectativa é de que melhore depois das 17h". Ainda segundo a Ecovias, para a volta do feriado de Ano Novo, a previsão é de que o fluxo esteja menos intenso na sexta-feira, 3.

Nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, sob responsabilidade da concessionária Ecopistas, a situação era boa nos dois sentidos de ambas as estradas.