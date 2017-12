Descida para o litoral tem lentidão na Imigrantes

O motorista que desce para o litoral sul de São Paulo pela rodovia Anchieta enfrenta tráfego intenso somente na região de serra, de acordo com a concessionária Ecovias.

Quem desce pela Imigrantes tem lentidão nos trechos de planalto, do km 35 ao km 43, e de baixada. O tráfego é lento no sentido Praia Grande do km 62 ao 65, em região onde há semáforo. A viagem de São Paulo até Praia Grande dura cerca de 62 minutos.

Na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, o tráfego está congestionado já na saída de São Paulo pela pista expressa, entre os quilômetros 24 e 28. A Anhanguera está livre.

Na Ayrton Senna o trânsito flui normalmente. A Carvalho Pinto, que teve vários picos de lentidão pela manhã, apresentou uma melhora, e o tráfego segue lento somente do km 129 ao 130, por excesso de veículos. A descida pela Tamoios para o litoral Norte também está tranquila.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já quem trafega pela autopista Fernão Dias nesta manhã encontra excesso de veículos e trânsito lento no sentido Minas Gerais, do km 805 ao km 807 e do km 658 ao km 665.

Na Dutra, a situação é complicada no sentido Rio de Janeiro também por conta do excesso de veículos e de obras na pista, com pontos críticos na região de Caçapava (entre o km 130 e o km 117) e de Resende (do km 302 ao km 297).

A BR-116, conhecida como rodovia Régis Bittencourt, apresenta tráfego pesado do km 39 ao km 43, no sentido Sul, em razão de obras, e do km 324 ao km 345, no mesmo sentido, por conta do excesso de veículos.

Na rodovia Presidente Castelo Branco sentido interior, há tráfego lento na região de São Roque, do km 56 ao km 79. No restante da via, o tráfego é normal. O trânsito é considerado normal também na rodovia Raposo Tavares.