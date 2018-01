Descida para o litoral deve ter lentidão durante todo o dia

SÃO PAULO - Quem vai viajar para o litoral paulista nesta quarta-feira, 31, deve encontrar congestionamento nas rodovias durante a manhã e ao longo do dia. No Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego deve ficar intenso das 7 até poucas horas antes da virada do ano, às 21 horas.

Por volta das 19h desta terça, 30, a Régis Bittencourt já apresentava lentidão entre o km 342 e o km 350, na Serra do Cafezal, no sentido Paraná.

Na Dutra, há um ponto de tráfego intenso em Pindamonhangaba, no interior paulista, entre os kms 88 e 87. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, há 16 quilômetros de congestionamento no sentido Praia Grande, no litoral paulista.

Volta. A parte da manhã será o melhor horário para quem vai pegar a estrada no dia 1º, de acordo com a previsão das concessionárias. O aumento do volume de veículos está previsto para começar a partir das 15 horas na maioria das rodovias.

O Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto deve ter mais movimento entre as 15 e as 20 horas no primeiro dia do ano. Os congestionamentos devem começar no mesmo horário no Sistema Anhanguera-Bandeirantes e se estender até as 21 horas. Nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro, o Sistema Anchieta-Imigrantes vai realizar a Operação Subida das 20 horas à meia-noite, quando está prevista lentidão nas rodovias.

No sentido capital, o Sistema Castello-Raposo, tem previsão de maior fluxo de veículos das 15 às 23 horas desta quarta. Os motoristas que voltarem pela Régis Bittencourt devem enfrentar lentidão entre o meio-dia e a meia-noite, segundo a concessionária Autopista Régis Bittencourt.

Para quem vai voltar no dia 4, o horário da manhã também é melhor. Na Dutra, o tráfego promete ser intenso das 16 às 20 horas. A Fernão Dias pode apresentar lentidão a partir das 14 horas. O Sistema Castello-Raposo deve ter congestionamentos a partir das 11 horas e a Régis Bittencourt, do meio-dia até as 22 horas.

Os motoristas também podem encontrar lentidão amanhã entre as 10 e as 16 horas na Presidente Dutra e das 5 às 15 horas na Régis Bittencourt.