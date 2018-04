Descida para a Baixada Santista e volta do litoral norte com trânsito lento ontem Na segunda-feira que marcou o retorno de muitos ao trabalho, o trânsito para o litoral continuou intenso. Por volta das 16h30, a Via Anchieta ficou parada dos km 35 ao 44, sentido Santos. Quem foi para o Guarujá ainda encontrou 12 km de lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre os km 260 e 272, antes de Cubatão.