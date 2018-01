Descaso não leva ninguém à prisão A cidade de Macapá é uma das vítimas do descaso do poder público brasileiro com uma medida básica da convivência urbana: a coleta de esgoto. Com 407 mil habitantes, é um exemplo do abandono do saneamento. O preço que a cidade paga por viver no meio de fossas contaminantes e do esgoto a céu aberto são as milhares de crianças nos hospitais com diarreia, coceiras e outras moléstias medievais.