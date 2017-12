Descarrilamento do Metrô afeta três principais linhas por 9h

Atualizada às 22h20

SÃO PAULO - Um descarrilamento de um vagão do Metrô na manhã desta segunda-feira, 5, fez com que as três principais linhas da rede (1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha) funcionasse com velocidade reduzida por quase 9 horas. Durante todo o dia passageiros tiveram de enfrentar filas de mais de 100 metros só para passar pelas catracas em alguns locais.

A falha, às 11h53, foi em um trem que chegava à Estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha. Os passageiros foram retirados por funcionários pela passarela de emergência. Não houve feridos.

O Metrô chegou a recomendar que usuários não utilizassem o ramal para voltar para casa. Entre as Estações Santa Cecília e Barra Funda, os trens nos dois sentidos passaram a revezar em uma via única. Às 20h35 a composição foi retirada.

Em algumas estações, como na Santa Cecília, houve bloqueios para contenção de fluxo. Quem não tinha outra opção teve de ter paciência. A reportagem do Estado passou 21 minutos só para chegar até a catraca. Na plataforma, era necessário aguardar ainda mais até se conseguir entrar no trem.

"Faz mais de meia hora que estou na fila e a catraca ainda está longe. Isso aqui quebra mais que linha de agulha", reclamou o operador Heldon Freire, de 40 anos, por volta das 18h na Estação Barra Funda.

O Metrô informou que "instaurou sindicância interna, com prazo de até 30 dias, para apurar as causas do acidente".

Na sexta-feira, 2, o último vagão de um trem da Linha 7 também descarrilou entre as Estações Piqueri e Pirituba, na zona norte da cidade. Segundo a CPTM, o carro estava praticamente vazio e ninguém ficou ferido.