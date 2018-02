Descarrilamento de trem restringe circulação na linha 9 da CPTM

Ricardo Valota e Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O descarrilamento de um trem de carga América Latina Logística (ALL) prejudicou o funcionamento da Linha 9 - Esmeralda (Osasco - Grajaú), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na manhã desta terça-feira, 19.

O acidente aconteceu por volta das 2h30 e interrompeu a circulação de trens entre as estações Osasco e Presidente Altino. Técnicos da manutenção da ALL e da CPTM removeram o trem de carga às 6h30. Mas, somente às 10h a circulação entre as estações Presidente Altino e Osasco foi retomada.

Defeito. Esse é o segundo problema enfrentado pelos usuários em menos de 24 horas na Linha 9 da CPTM. Um defeito elétrico detectado por volta das 17 horas de segunda-feira, 18, causou restrições na mesma linha.

Atualizada às 11h