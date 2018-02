Descargas elétricas matam dois no RS Duas pessoas morreram por descargas elétricas no temporal de segunda-feira no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a turista argentina Norma Gonzalez, de 47 anos, levou choque ao descer de um táxi e pisar em poça d'água. Em Soledade, o lavrador José Silveira, 60 anos, foi eletrocutado em um galpão. / ELDER OGLIARI